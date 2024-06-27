Умер автор первого хет-трика сборной РФ по хоккею Березин

Хоккеист, автор первого хет-трика в истории сборной России Сергей Березин умер на 53-м году жизни. Об этом сообщила Национальная хоккейная лига (НХЛ).

Причина смерти спортсмена не называется.

Ассоциация ветеранов НХЛ выразила соболезнования семье, друзьям и бывшим партнерам Березина по команде.

Сергей Березин в 1990-1994 годах играл за подмосковный клуб «Химик», в 1994-м хоккеиста выбрали на драфте НХЛ под общим 256-м номером. До 1996 года спортсмен выступал за германский «Кельнер Хайе», затем перешел в «Торонто», где играл до 2001-го, а позже Березин выходил на лед в составе «Финикса», «Монреаля», «Чикаго» и «Вашингтона».

Березин и сборная СССР завоевали серебро на молодежном чемпионате мира 1991 года. Уже в составе сборной России хоккеист участвовал в Олимпийских играх в 1994-м и мировом первенстве в 1996-м.

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