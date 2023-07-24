Экс-игрок «Зенита» Кобелев: Уход Малкома скажется на уровне РПЛ

По его словам, Малком был лучшим игроком чемпионата в 2022 году. Кобелев отметил, что уход игрока, безусловно, скажется на игре «Зенита».

Ранее, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано, сообщает «Радиоточка НСН».

