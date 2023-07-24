Экс-игрок «Зенита» Кобелев: Уход Малкома скажется на уровне РПЛ
Уход нападающего Малкома является потерей не только для «Зенита», но и для Российской премьер-лиги (РПЛ) в целом. Об этом заявил экс-футболист петербургского клуба Андрей Кобелев в разговоре с изданием «Газета.Ru».
По его словам, Малком был лучшим игроком чемпионата в 2022 году. Кобелев отметил, что уход игрока, безусловно, скажется на игре «Зенита».
Ранее, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано, сообщает «Радиоточка НСН».
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