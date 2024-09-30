Экс-игрок «Тюмени» Пальянов погиб в зоне СВО
30 сентября 202410:25
Бывший игрок футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в соцсетях команды.
Футболист выступал за юношескую «Тюмень-2003». Отмечается, что Пальянов «с детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи».
По данным официального сайта Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири, футболисту был 21 год, он выступал на позиции вратаря.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб пресс-атташе хоккейного клуба «Салават Юлаев» Эдуард Хизбуллин, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru