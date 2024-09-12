Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО
Артист хора Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении учреждения.
«Во время исполнения долга перед Родиной на СВО не стало нашего талантливого артиста хора и настоящего Героя своей страны Андрея Иванова», — отметили в театре.
Иванов работал в учреждении более 12 лет, участвовал во многих постановках, в том числе «Дамское счастье», «Винил», «Юнона и Авось». Красноярский музыкальный театр выразил соболезнования близким артиста, подчеркнув, что оказывает им необходимую помощь и поддержку.
Ранее стало известно, что в ходе боев в Курской области погиб актер Евгений Шишов. Артисту было 42 года, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер журналист Николай Сванидзе
- Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ
- Исследование: На месячную зарплату в Москве в 2024 году можно купить 850 бургеров
- Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО
- Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ
- Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии
- СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
- В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост
- Главный раввин Украины Асман сообщил, что его сын погиб на фронте
- «Не знаю, как вы живете»: Гурулев пожаловался на дороги после ДТП в Забайкалье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru