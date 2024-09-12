Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО

Артист хора Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении учреждения.

«Во время исполнения долга перед Родиной на СВО не стало нашего талантливого артиста хора и настоящего Героя своей страны Андрея Иванова», — отметили в театре.

Иванов работал в учреждении более 12 лет, участвовал во многих постановках, в том числе «Дамское счастье», «Винил», «Юнона и Авось». Красноярский музыкальный театр выразил соболезнования близким артиста, подчеркнув, что оказывает им необходимую помощь и поддержку.

Ранее стало известно, что в ходе боев в Курской области погиб актер Евгений Шишов. Артисту было 42 года, напоминает Ura.ru.

