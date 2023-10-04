Футбольные сборные России и Кении сыграют 16 октября в Турции

В сообщении говорится, что игра пройдёт в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан», начало – в 19:00 по московскому времени.

В РФС отметили, что сборные России и Кении встретятся впервые.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор национальной команды 29 футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».