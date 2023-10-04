Футбольные сборные России и Кении сыграют 16 октября в Турции
4 октября 202318:44
Сборные России по футболу 16 октября сыграет товарищеский матч с национальной командой Кении, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В сообщении говорится, что игра пройдёт в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан», начало – в 19:00 по московскому времени.
В РФС отметили, что сборные России и Кении встретятся впервые.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор национальной команды 29 футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru