Футбольные сборные России и Кении сыграют 16 октября в Турции

Сборные России по футболу 16 октября сыграет товарищеский матч с национальной командой Кении, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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В сообщении говорится, что игра пройдёт в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан», начало – в 19:00 по московскому времени.

В РФС отметили, что сборные России и Кении встретятся впервые.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор национальной команды 29 футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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