Экс-игрок сборной России заявил о сложностях с подбором сильного соперника
Недостаток соперников высокого уровня является проблемой для нынешней сборной России по футболу. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший защитник национальной команды, трёхкратный чемпион РФ в составе столичного «Спартака» Юрий Ковтун.
По его словам, сейчас сложно подобрать соперника, уровень которого позволял бы «почувствовать сопротивление».
При этом Ковтун отметил, что даже в этих условиях тренерский штаба Валерия Карпина получает информацию об игроках, просматривает потенциальных кандидатов на приглашение в сборную.
«Будем ждать, когда наша команда сможет встречаться с более квалифицированными сборными», — заключил он.
Ранее в Минске сборная России по футболу со счётом 4:1 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче, сообщает RT.
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