Экс-игрок сборной России заявил о сложностях с подбором сильного соперника

По его словам, сейчас сложно подобрать соперника, уровень которого позволял бы «почувствовать сопротивление».

При этом Ковтун отметил, что даже в этих условиях тренерский штаба Валерия Карпина получает информацию об игроках, просматривает потенциальных кандидатов на приглашение в сборную.

«Будем ждать, когда наша команда сможет встречаться с более квалифицированными сборными», — заключил он.

Ранее в Минске сборная России по футболу со счётом 4:1 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче, сообщает RT.

