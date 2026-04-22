Россиян ждет короткая рабочая неделя в конце апреля
22 апреля 202611:23
Последняя рабочая неделя апреля в России будет сокращенной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производственный календарь.
Следующая рабочая неделя продлится четыре дня - с 27 по 30 апреля. Это связано с тем, что День весны и труда 1 мая выпадает в этом году на пятницу. При пятидневном графике работы он будет нерабочим выходным.
Ранее стало известно, что в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также 9-11 мая, напоминает Ura.ru.
