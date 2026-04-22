В России продлили и скорректировали квоты на вывоз удобрений

Правительство России продлило и скорректировало квоты на вывоз минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года включительно», - указано в сообщении.

Общий объем квоты, действующий с 1 декабря 2025-го по 31 мая 2026-го, составляет около 18,7 млн тонн. С июня экспортная квота повысится до 20 млн т: на азотные удобрения - свыше 8,7 млн, аммиачную селитру - более 4,2 млн, сложные удобрения - более 7 млн.

Как отметили в кабмине квоты не коснутся поставок в Абхазию и Южную Осетию, вывоза удобрений в рамках международных транзитных перевозок, поставок по линии международной гуманитарной помощи.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в мире растет спрос на удобрения, а Россия — одна из немногих стран, способных обеспечить предложение на рынке, пишет Ura.ru.

