В Москве задержали агента Киева, планировавшего теракт у объектов Минобороны

Россиянина, планировавшего устроить взрыв у объектов Минобороны по заданию украинских террористов, задержали в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, гражданин России 1981 года рождения намеревался «в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов министерства обороны».

Задержанный инициативно установил контакт с боевиками и по их заданию прибыл в Москву. После совершения теракта фигуранту обещали обеспечить выезд на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

Злоумышленник дал признательные показания, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ярославской области задержали участников трех преступных групп, которые участвовали в подготовке терактов, пишет Ura.ru.

