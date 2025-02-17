Гимнастка Дина Аверина выйдет замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева

Фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке, серебряному призеру Игр в Токио Дине Авериной. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

В День всех влюбленных Аверина разместила фото кольца на безымянном пальце.

«Я сказала "да"», - написала гимнастка.

В комментариях к публикации Соловьев признался избраннице в любви и назвал себя «самым счастливым человеком во вселенной».

Дине Авериной 26 лет, Дмитрию Соловьеву — 35. Спортсмены, выступающие вместе в телешоу «Народный Ледниковый», объявили о романе в январе.

Между тем дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна заявила, что вскоре планирует выйти замуж, пишет Ura.ru.

