Гимнастка Дина Аверина выйдет замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева
Фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке, серебряному призеру Игр в Токио Дине Авериной. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
В День всех влюбленных Аверина разместила фото кольца на безымянном пальце.
«Я сказала "да"», - написала гимнастка.
В комментариях к публикации Соловьев признался избраннице в любви и назвал себя «самым счастливым человеком во вселенной».
Дине Авериной 26 лет, Дмитрию Соловьеву — 35. Спортсмены, выступающие вместе в телешоу «Народный Ледниковый», объявили о романе в январе.
Между тем дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна заявила, что вскоре планирует выйти замуж, пишет Ura.ru.
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