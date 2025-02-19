Экс-голкипер «Спартака» Селихов перешел в «Урал»

Состав екатеринбургского «Урала» пополнил бывший голкипер московского «Спаратка» Александр Селихов, сообщает сайт уральского футбольного клуба.

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В январе руководство красно-белых заявило об уходе 30-летнего вратаря из команды. В текущем сезоне Селихов сыграл в восьми матчах за московский клуб во всех турнирах, три раза он оставлял свои ворота сухими.

Ранее голкипер ЦСКА Помазун перейдет в московский «Спартак», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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