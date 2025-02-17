ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Бразилии Алеррандро
Лучший бомбардир бразильской Серии-А Алеррандро стал футболистом ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.
Отмечается, что контракт подписан на три года с возможностью продления еще на один, при этом его сумма не разглашается. 25-летнему новичку дали в ЦСКА седьмой номер.
Ранее он выступал за клубы «Ред Булл Брагантино» и «Виторию» (Салвадор), в составе которой стал в прошлом сезоне лучшим бомбардиром сильнейшей лиги чемпионата Бразилии (Серии-А), забив 15 мячей. Кроме того Алеррандро становился чемпионом Южной Америки в составе сборной Бразилии U-17.
Бывший тренер сборных СССР и России по футболу Анатолий Бышовец ранее говорил НСН, что наибольшие шансы стать чемпионом России в этом сезоне у «Зенита» из Санкт-Петербурга. ЦСКА на данный момент идет на шестом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru