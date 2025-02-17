ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Бразилии Алеррандро

Ранее он выступал за клубы «Ред Булл Брагантино» и «Виторию» (Салвадор), в составе которой стал в прошлом сезоне лучшим бомбардиром сильнейшей лиги чемпионата Бразилии (Серии-А), забив 15 мячей. Кроме того Алеррандро становился чемпионом Южной Америки в составе сборной Бразилии U-17.

Бывший тренер сборных СССР и России по футболу Анатолий Бышовец ранее говорил НСН, что наибольшие шансы стать чемпионом России в этом сезоне у «Зенита» из Санкт-Петербурга. ЦСКА на данный момент идет на шестом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), отмечает «Радиоточка НСН».

