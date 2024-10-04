Экс-главный тренер ЦСКА Федотов подал в CAS жалобу на клуб

Жалоба Федотова связана с невыплатой ему компенсации за досрочное расторжение контракта.

Соглашение было рассчитано на три сезона, однако ЦСКА расстался со специалистом после двух. При этом в РФС отказали Федотову в выплате компенсации со стороны клуба.

«CAS зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража... разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет», - говорится в сообщении.

Ранее четырёхкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич официально стал игроком ПФК ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

