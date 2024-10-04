Экс-главный тренер ЦСКА Федотов подал в CAS жалобу на клуб
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал жалобу экс-главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова на команду. Об этом сообщает РИА Новости.
Жалоба Федотова связана с невыплатой ему компенсации за досрочное расторжение контракта.
Соглашение было рассчитано на три сезона, однако ЦСКА расстался со специалистом после двух. При этом в РФС отказали Федотову в выплате компенсации со стороны клуба.
«CAS зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража... разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет», - говорится в сообщении.
Ранее четырёхкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич официально стал игроком ПФК ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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