При этом суд оправдал его, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, тренера женской команды Хорхе Вильду и экс‑руководителя бывшего отдела маркетинга (RFEF) Рубена Риверу, которые обвинялись в принуждении футболистки к тому, чтобы она сказала, что поцелуй был совершен по взаимному согласию.

Причиной судебного разбирательства стал инцидент на женском чемпионате мира. На церемонии награждения после победы испанок Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, объяснив своё поведение эмоциями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



