Рубиалесу назначили штраф более €10 тысяч по делу о поцелуе Эрмосо

Национальный суд Испании признал бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса виновным по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо, сообщила испанская газета Marca.

Суд назначил ему штраф в размере более €10 тысяч, однако прокуратура запрашивала 2,5 года. Также Рубиалесу запрещено приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров.

Эрмосо обратилась в прокуратуру после скандального поцелуя Рубиалеса

При этом суд оправдал его, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, тренера женской команды Хорхе Вильду и экс‑руководителя бывшего отдела маркетинга (RFEF) Рубена Риверу, которые обвинялись в принуждении футболистки к тому, чтобы она сказала, что поцелуй был совершен по взаимному согласию.

Причиной судебного разбирательства стал инцидент на женском чемпионате мира. На церемонии награждения после победы испанок Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, объяснив своё поведение эмоциями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Георгий Зимарев
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