Экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

«В приговоре считается, что было доказано, что жертва не давала согласия, и что есть доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать факт изнасилования доказанным», — приводит агентство решение Высшего суда Каталонии.

Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей 150 тысяч евро. Как сообщает ТАСС, игрок может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда.

Футболиста обвиняли в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Алвес отвергал обвинения, напоминает RT. Прокуратура запрашивала для спортсмена девять лет тюрьмы и 150 тысяч евро компенсации. При этом частное обвинение требовало для футболиста двенадцать лет заключения.

