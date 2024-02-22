Экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

Бывшего игрока футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 года заключения по делу о насилии. Об этом сообщает Reuters.

СМИ: Экс-защитник «Барселоны» Алвес задержан по делу о домогательствах

«В приговоре считается, что было доказано, что жертва не давала согласия, и что есть доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать факт изнасилования доказанным», — приводит агентство решение Высшего суда Каталонии.

Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей 150 тысяч евро. Как сообщает ТАСС, игрок может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда.

Футболиста обвиняли в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Алвес отвергал обвинения, напоминает RT. Прокуратура запрашивала для спортсмена девять лет тюрьмы и 150 тысяч евро компенсации. При этом частное обвинение требовало для футболиста двенадцать лет заключения.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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