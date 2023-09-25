Экс-футболист «Спартака» заявил о разочаровании от игры «Динамо»

По его словам, по игре «Спартак» выглядел лучше, а «бело-голубые» не были достаточно убедительны.

«Это всё-таки было дерби... Если бы забивались все мячи, не знаю, какой был бы счет – может, 5:4. Но «Динамо» не выглядело так убедительно», — заключил Деменко.

Ранее «Спартак» в столичном дерби обыграл «Динамо» со счётом 1:0, единственный гол забил Тео Бонгонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

