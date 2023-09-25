Экс-футболист «Спартака» заявил о разочаровании от игры «Динамо»
Бывший игрок московского ФК «Спартак» Максим Деменко заявил, что «красно-белые» закономерно победили столичное «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги, сообщает Газета.Ru.
По его словам, по игре «Спартак» выглядел лучше, а «бело-голубые» не были достаточно убедительны.
«Это всё-таки было дерби... Если бы забивались все мячи, не знаю, какой был бы счет – может, 5:4. Но «Динамо» не выглядело так убедительно», — заключил Деменко.
Ранее «Спартак» в столичном дерби обыграл «Динамо» со счётом 1:0, единственный гол забил Тео Бонгонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам
- Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино пострадала женщина
- Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии
- Коломойскому отказали в изменении меры пресечени
- В Нагорном Карабахе на заправке прогремел взрыв
- СМИ: Неплательщиков алиментов ограничат в сделках с имуществом
- Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 человек
- СМИ: переговоры США и Финляндии по военным базам завершатся к концу года
- Собянин и Краснов открыли Кубок Генпрокурора России по стрельбе из лука
- На форуме «Иннопром» в Казахстане показали робособаку-охранника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru