Экс-футболист «Спартака» заявил о разочаровании от игры «Динамо»

Бывший игрок московского ФК «Спартак» Максим Деменко заявил, что «красно-белые» закономерно победили столичное «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, по игре «Спартак» выглядел лучше, а «бело-голубые» не были достаточно убедительны.

«Это всё-таки было дерби... Если бы забивались все мячи, не знаю, какой был бы счет – может, 5:4. Но «Динамо» не выглядело так убедительно», — заключил Деменко.

Ранее «Спартак» в столичном дерби обыграл «Динамо» со счётом 1:0, единственный гол забил Тео Бонгонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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