СМИ: грузинская шахматистка обратилась в суд из-за сериала Netflix «Ход королевы»
Пятая чемпионка мира, пятикратная чемпионка СССР грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix, обвинив стримминговый сервис в клевете, сообщает Hollywood Reporter.
Речь идёт об одном из эпизодов сериала «Ход королевы», в котором упоминается 1968 год и говорится, что Гаприндашвили «ни разу не играла с мужчинами».
В своём иске шахматистка заявила, что к моменту, о котором говорят создатели сериала, она уже минимум 59 раз играла с представителями противоположного пола, в том числе с гроссмейстерами, и в Netflix нагло соврали «ради усиления драматического эффекта». К тому же, по её мнению, у этого утверждения «серьёзный сексистский подтекст».
Кроме того, спортсменке не понравилось, что создатели сериала назвали её русской, а не грузинкой.
В своём иске Гаприндашвили потребовала от Netflix убрать из эпизода информацию о том, что она никогда не играла против мужчин, а также не менее пяти миллионов долларов компенсации.
Ранее Верховный суд штата Вирджиния (США) разрешил властям демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли, сообщает RT.
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