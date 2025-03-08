Экс-футболист сборной РФ Панов признался в разбое и грабежах
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Панов в интервью блогеру и комментатору Дарье Исаевой признался, что в юности был связан с криминалом.
Он рассказал, что когда был еще подростком, то вместе с друзьями занимался разбоем и грабежами.
«Мы… кружились по городу в поисках зарабатывания денег. Всякое было. И по голове кому-то могли засадить», - добавил экс-футболист.
За свою карьеру Александр Панов провел почти 340 матчей, в которых забил 106 голов. За сборную России он выходил на поле 17 раз и забросил в ворота четыре мяча, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой в интервью НСН рассказал, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос мечтает оказаться в своей родной сборной, а за Россию он играть не будет.
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