Экс-футболист Мостовой заявил, что перенёс операцию
Бывший игрок сборной СССР и России по футболу Александр Мостовой в интервью изданию «ВсеПроСпорт» заявил, что был экстренно госпитализирован.
По его словам, причиной стал камень в почках, который в итоге был удалён.
«Сделали операцию... Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю», - сказал Мостовой.
Он также добавил, что из-за камней приходится «посещать больницы чаще, чем другие на футбол ходят».
Ранее Мостовой заявил, что интерес россиян к футболу падает, в том числе, из-за Fan ID, низкого уровня игры и общей обстановки в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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