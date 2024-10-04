Экс-футболист Мостовой заявил, что перенёс операцию

По его словам, причиной стал камень в почках, который в итоге был удалён.

«Сделали операцию... Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю», - сказал Мостовой.

Он также добавил, что из-за камней приходится «посещать больницы чаще, чем другие на футбол ходят».

Ранее Мостовой заявил, что интерес россиян к футболу падает, в том числе, из-за Fan ID, низкого уровня игры и общей обстановки в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

