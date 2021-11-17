Актриса и телеведущая Кристина Асмаловская умерла от COVID-19

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит ее в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе», — написала Черняева в Facebook.

Ведущая отметила, что 41-летняя Асмаловская не была вакцинирована от COVID-19, сообщает RT.

Кристина Асмаловская — выпускница ГИТИСа, мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам. Актриса снималась в различных сериалах и телепрограммах. Кроме того, в разное время Асмаловская участвовала в программе «Танцы со звездами» в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым, пишет РИА ФАН.

