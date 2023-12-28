Экс-чемпион мира по шахматам Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду

Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), прошедший в Самарканде, сообщает «Интерфакс».

Гроссмейстер Карлсен решил отказаться от матча с Непомнящим за звание чемпиона мира

По ходу турнира он набрал 10 очков, выиграв семь партий и в шести сыграв вничью.

Это уже пятое мировое первенство по рапиду, которое смог выиграть Карлсен. Он также побеждал на турнире в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Ранее экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл Кубок мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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