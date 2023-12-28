Экс-чемпион мира по шахматам Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду

По ходу турнира он набрал 10 очков, выиграв семь партий и в шести сыграв вничью.

Это уже пятое мировое первенство по рапиду, которое смог выиграть Карлсен. Он также побеждал на турнире в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Ранее экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл Кубок мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

