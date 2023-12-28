Экс-чемпион мира по шахматам Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду
28 декабря 202318:59
Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), прошедший в Самарканде, сообщает «Интерфакс».
По ходу турнира он набрал 10 очков, выиграв семь партий и в шести сыграв вничью.
Это уже пятое мировое первенство по рапиду, которое смог выиграть Карлсен. Он также побеждал на турнире в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.
Ранее экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл Кубок мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru