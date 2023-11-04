Экс-биатлонист Анев находится в медикаментозной коме после выстрела в живот

По данным СМИ, спортсмена обнаружили 1 ноября в районе дамбы «Дренов дол». Анев был сильно ранен в живот. Судя по всему, он выстрелил сам в себя. На данный момент состояние бывшего спортсмена крайне тяжёлое, он находится в медикаментозной коме.

Анев был победителем чемпионата Европы в 2019 году, участником трех Олимпийских игр и победителем одной Универсиады. Также в его активе две бронзовые медали на чемпионатах мира, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

