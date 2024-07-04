Дзюдоист Махмадбеков отказался от участия в Олимпиаде

Ранее МОК допустил до Игр дзюдоистов Махмадбекова, Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили. Комитет отмечал, что Махмадбеков принял приглашение на Олимпиаду, напоминает RT. При этом Федерация дзюдо РФ объявила, что сборная страны не будет принимать участие в турнире из-за недопуска большинства спортсменов.

«Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх», — заявил президент федерации Сергей Соловейчик.

По его словам, у объединения есть соответствующее уведомление от дзюдоиста.

