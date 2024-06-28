Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпиаде после недопуска лидеров

Российские дзюдоисты пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает ТАСС.

По его словам, из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК разрешил участвовать в Олимпиаде только четырем.

МОК допустил до участия в Олимпиаде еще восемь российских атлетов

В пятницу МОК объявил имена дзюдоистов, которые были допущены до участия в Олимпиаде. Среди них оказались Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

В дзюдо у российских спортсменов имеется 12 олимпийских лицензий. Федерация дзюдо России объявила свой состав на Игры в начале июня, однако только Элис Старцева и Дали Лилуашвили получили приглашения на участие. Лидеры сборной, включая чемпиона мира 2023 года Инала Тасоева и бронзового призера Игр в Токио Мадину Таймазову, не были допущены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
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