Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за грубое нарушение этики
Футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу комитет по этике Российского футбольного союза принял решение оштрафовать в размере на 250 тысяч рублей, сообщает РБК.
Поводом для наложения наказания стало интервью игрока телеканалу «Матч ТВ», в котором он, в частности, пообещал не пожимать руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором, а также о том, что в команде, по его словам, творятся ужасные вещи.
В «Локомотиве» назвали слова бывшего одноклубника нарушением этики.
«Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике», - заявил глава Российской премьер-лиги Александр Алаев.
Ранее президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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