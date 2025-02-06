Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за грубое нарушение этики

Поводом для наложения наказания стало интервью игрока телеканалу «Матч ТВ», в котором он, в частности, пообещал не пожимать руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором, а также о том, что в команде, по его словам, творятся ужасные вещи.

В «Локомотиве» назвали слова бывшего одноклубника нарушением этики.

«Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике», - заявил глава Российской премьер-лиги Александр Алаев.

Ранее президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

