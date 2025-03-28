Дзюбе посоветовали красиво завершить карьеру

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заслужил красиво завершить свою футбольную карьеру, заявил бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Пономарев отметил, что у Дзюбы хорошая карьера, однако то, что он «погулял по многим командам», не очень хорошо.

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При этом он считает, что Дзюбе надо заканчивать карьеру в этом году, так как будет обидно, если его попросят уйти и скажут, что «он больше не нужен». Поэтому важно завершить карьеру самому.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что Дзюба заслуживает награду за рекордный гол в составе сборной России по футболу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Артем ДзюбаФутболист

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