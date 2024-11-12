Дзюба заявил, что не пожмёт руку Галактионову и Семаку
Выступающий за тольяттинский «Акрон» Артём Дзюба заявил, что при встрече не станет пожимать руку наставнику «Зенита» Сергею Семаку и главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.
В эфире «Матч ТВ» футболист пояснил, что когда он покидал указанные клубы, специалисты не подошли к нему и не поблагодарили за совместную работу.
«Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне... Не нашлось храбрости даже просто сказать: «Удачи!», - указал Дзюба.
Форвард добавил, что рукопожатие — это показатель уважения и нормального отношения к человеку, а «играть в лицемерие» он не намерен.
Ранее Дзюба заявил, что тренерство — это совершенно другая сторона футбола, и ему хочется попробовать себя в качестве наставника, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич предсказал очереди за российским газом
- Генштаб ВСУ: Самые сложные бои идут у Ильинки и Новоселидовки в ДНР
- В Молдавии нашли третий беспилотник
- Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита»
- Российская армия получила все винтовки СВЧ по контракту 2024 года
- Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5F
- В Театре Табакова поставят спектакль об участниках СВО
- Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире — 2024
- Экс-начальника одного из отделов тульского УМВД заподозрили в преступлении
- Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru