Дзюба заявил, что не пожмёт руку Галактионову и Семаку

В эфире «Матч ТВ» футболист пояснил, что когда он покидал указанные клубы, специалисты не подошли к нему и не поблагодарили за совместную работу.

«Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне... Не нашлось храбрости даже просто сказать: «Удачи!», - указал Дзюба.

Форвард добавил, что рукопожатие — это показатель уважения и нормального отношения к человеку, а «играть в лицемерие» он не намерен.

Ранее Дзюба заявил, что тренерство — это совершенно другая сторона футбола, и ему хочется попробовать себя в качестве наставника, сообщает RT.

