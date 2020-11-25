Дзюба забил свой первый гол в текущем сезоне Лиги чемпионов

Нападающий российского ФК "Зенит" и член сборной России по футболу Артем Дзюба забил дебютный гол в текущем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

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Дзюба смог забить мяч на 25-й минуте гостевой встречи четвертого раунда группового этапа. Игра проходит в Риме, "Зенит" выступает против итальянской команды "Лацио".

Гол Дзюбы помог уменьшить отставание в счете, который после первого тайма составляет 1:2 в пользу итальянского клуба.

"Лацио" набрал 5 баллов, что позволило ему занять вторую строчку в группе F. У "Зенита" пока что 1 балл, он занимает четвертую строчку в турнирной таблице.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛига ЧемпионовАртем Дзюба
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