Дзюба рассказал о намерении побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году

По его словам, прежде всего, он намерен побить рекорд Александра Кержакова по числу голов за спортивную карьеру футболиста. Кроме того, он напомнил, что для того, чтобы побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас», ему осталось совершить всего шесть голевых действий.

«Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. И поменьше травм», — добавил футболист.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не зовет Артёма Дзюбу в сборную, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

