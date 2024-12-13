Дзюба рассказал о намерении побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о планах, которые он поставил перед собой на 2025 год, сообщает Sport24.

Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита»

По его словам, прежде всего, он намерен побить рекорд Александра Кержакова по числу голов за спортивную карьеру футболиста. Кроме того, он напомнил, что для того, чтобы побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас», ему осталось совершить всего шесть голевых действий.

«Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. И поменьше травм», — добавил футболист.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не зовет Артёма Дзюбу в сборную, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистАлександр КержаковРекордАртем Дзюба

Горячие новости

Все новости

партнеры