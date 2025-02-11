Дзюба назвал принципиальное условие для продления контракта с «Акроном»

Принципиальным моментом в вопросе продления контракта с «Акроном» станет будущее в команде главного тренера Заура Тедеева. Об этом «Матч ТВ» заявил нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба.

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По его словам, у Тедеева сложились прекрасные отношения с костяком команды, поэтому данный вопрос важен не только для него.

«Думаю, если Тедеева здесь не будет, то и многих ведущих футболистов — тоже», - заключил он, добавив, что продление его сотрудничества с руководством «Акрона» пока не обсуждалось.

Ранее российский футбольный тренер Леонид Слуцкий заявил, что руководители команд, которые отказались от сотрудничества с Артёмом Дзюбой, являются идиотами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
ТЕГИ:ТренерФутболФутболистАртем Дзюба

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