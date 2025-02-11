Дзюба назвал принципиальное условие для продления контракта с «Акроном»
Принципиальным моментом в вопросе продления контракта с «Акроном» станет будущее в команде главного тренера Заура Тедеева. Об этом «Матч ТВ» заявил нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба.
По его словам, у Тедеева сложились прекрасные отношения с костяком команды, поэтому данный вопрос важен не только для него.
«Думаю, если Тедеева здесь не будет, то и многих ведущих футболистов — тоже», - заключил он, добавив, что продление его сотрудничества с руководством «Акрона» пока не обсуждалось.
Ранее российский футбольный тренер Леонид Слуцкий заявил, что руководители команд, которые отказались от сотрудничества с Артёмом Дзюбой, являются идиотами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в Москве
- Порошенко назвал критическим положение ВСУ на фронте
- Виталий Кличко: Российско-украинский конфликт завершится через два-три месяца
- ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за связи с ОПГ
- В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год
- Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией
- Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы
- Число прослушиваний «Not Like Us» Ламара выросло на 430% после «Супербоула»
- Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне
- Дзюба назвал принципиальное условие для продления контракта с «Акроном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru