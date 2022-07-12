Дзюба нашелся в «Рубине» из Первой лиги

«Дзюба – в дрим-тим Слуцкого. Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу "Рубина" и провёл тренировку с командой. Однако, речь о подписании контракта не идёт – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», - говорится в сообщении под видео.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» закончился. После этого были слухи, что он может перейти в сербскую «Црвену звезду» и турецкий «Фенербахче», однако они не подтвердились.

Первый матч «Рубина» в новом сезоне состоится 17 июля. Команда выступает в Первой лиге, которая раньше называлась ФНЛ.

