Дзюба нашелся в «Рубине» из Первой лиги
Бывший капитан сборной России по футболу, экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба тренируется вместе с казанским «Рубином», который по итогам сезона покинул Премьер-лигу.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях «Рубина», при этом в клубе утверждают, что речи о подписании контракта не идет.
«Дзюба – в дрим-тим Слуцкого. Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу "Рубина" и провёл тренировку с командой. Однако, речь о подписании контракта не идёт – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», - говорится в сообщении под видео.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» закончился. После этого были слухи, что он может перейти в сербскую «Црвену звезду» и турецкий «Фенербахче», однако они не подтвердились.
Первый матч «Рубина» в новом сезоне состоится 17 июля. Команда выступает в Первой лиге, которая раньше называлась ФНЛ.
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