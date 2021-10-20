Дзюба намерен показать «Ювентусу», «кто в доме хозяин»
Форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о настрое на сегодняшний матч Лиги Чемпионов УЕФА с итальянским «Ювентусом».
«Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят. Если выигрываем мы, им становится тяжелее - снова приходится догонять, и они начинают думать, что не всё в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться», - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.
При этом он высказал мнение, что «Ювентус» захочет играть в Санкт-Петербурге «первым номером» и не будет «закрываться».
«Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки. Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов», - отметил лидер «Зенита».
Он также рассказал о мотивации и «отсутствии потолка».
«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Всё, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было», - признался Дзбюа.
Матч «Зенит» - «Ювентус» пройдет 20 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 22:00 .
После двух туров «Ювентус» занимает первое место в Группе H, набрав 6 очков, на втором месте английский «Челси» (3 очка), на третьем «Зенит (3 очка), на четвертом шведский «Мальме» (0 очков).
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