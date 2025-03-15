Дзюба: Мне ни за что не стыдно
Нападающий тольяттинского «Акрона», футболист Артем Дзюба заявил, что не испытывает стыда ни за один момент в своей спортивной карьере и в жизни.
Он подчеркнул, что у него были ситуации, которые, по его словам, «лучше бы не случались, но есть, что вспоминать».
«Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», - добавил футболист в беседе с ТАСС.
При этом спортсмен подчеркнул, что больше всего гордится тем, что у него растут три сына.
9 марта 36-летний Артем Дзюба в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) забил свой 234-й гол. Он стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов и побил рекорд Александра Кержакова.
В игре 1/4 финала «пути регионов» Фонбет - Кубка России с московским «Спартаком» (2:3) Дзюба отличился в 235-й раз в карьере. В настоящий момент Артем и Александр делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной РФ. На их счету по 30 голов.
До этого Дзюба попал в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что сегодня Артем Дзюба, вероятно, является лучшим нападающим в России, а нынешняя политическая ситуация обязывает, чтобы в сборной играли лучшие, так как в скором времени РФ может снова оказаться на одном поле с серьезными соперниками.
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