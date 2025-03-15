Дзюба: Мне ни за что не стыдно

Нападающий тольяттинского «Акрона», футболист Артем Дзюба заявил, что не испытывает стыда ни за один момент в своей спортивной карьере и в жизни.

Он подчеркнул, что у него были ситуации, которые, по его словам, «лучше бы не случались, но есть, что вспоминать».

«Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», - добавил футболист в беседе с ТАСС.

При этом спортсмен подчеркнул, что больше всего гордится тем, что у него растут три сына.

9 марта 36-летний Артем Дзюба в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) забил свой 234-й гол. Он стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов и побил рекорд Александра Кержакова.