Дзюба извинился за проигрыш сборной России на Евро-2020
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба извинился перед болельщиками за крупное поражение российской команды от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.
Спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ» извинился за проигрыш перед всей страной, добавив, что в команде спортсмены «все вместе проигрывают и все вместе выигрывают», поэтому «мы проиграли».
По словам нападающего, в итогах игры виноват не кто-то один, а вся сборная. «Если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы - я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем», - подчеркнул Дзюба.
32-летний футболист участвовал во всех матчах российской команды на Чемпионате Европы-2020. Он забил один гол, а также отдал голевой пас Алексею Миранчуку в матче с Финляндией.
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