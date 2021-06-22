Дзюба извинился за проигрыш сборной России на Евро-2020

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба извинился перед болельщиками за крупное поражение российской команды от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ» извинился за проигрыш перед всей страной, добавив, что в команде спортсмены «все вместе проигрывают и все вместе выигрывают», поэтому «мы проиграли».

По словам нападающего, в итогах игры виноват не кто-то один, а вся сборная. «Если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы - я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем», - подчеркнул Дзюба.

32-летний футболист участвовал во всех матчах российской команды на Чемпионате Европы-2020. Он забил один гол, а также отдал голевой пас Алексею Миранчуку в матче с Финляндией.

