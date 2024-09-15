Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками»
15 сентября 202418:59
Футболист Артем Дзюба дебютировал за тольяттинский клуб «Акрон» в матче с «Химками» в рамках восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нападающий вышел на поле на 65-й минуте. Он заменил футболиста Ивана Тимошенко.
«Акрон» обыграл «Химки» со счетом 3:0. Голами отметились Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар и Владимир Хубулов.
Дюзба является лучшим бомбардиром России (161 мяч). В составе петербургского «Зенита» он четыре раза становился чемпионом РПЛ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru