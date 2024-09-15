Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками»

Нападающий вышел на поле на 65-й минуте. Он заменил футболиста Ивана Тимошенко.

«Акрон» обыграл «Химки» со счетом 3:0. Голами отметились Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар и Владимир Хубулов.

Дюзба является лучшим бомбардиром России (161 мяч). В составе петербургского «Зенита» он четыре раза становился чемпионом РПЛ, напоминает «Радиоточка НСН».

