Джокович вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира Большого шлема в Уимблдоне, обыграв британца Кэмерона Норри в полуфинале.

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Счет встречи составил 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу представителя Сербии.

Джокович является третьей ракеткой мира, Норри находится на 12-й строчке рейтинга.

В финале Джокович встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который занимает 40-ую строчку рейтинга. Он прошел в финал автоматически, после того как испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой Теннис
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