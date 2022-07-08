Джокович вышел в финал Уимблдона

Росстат впервые зафиксировал дефляцию в РФ в июне Минсельхоз исключил дефицит картофеля в России Участники банды, в которую входил вице-мэр Курска, получили от 3 до 24 лет колонии Александра Овечкина в США назвали трусом за отказ комментировать ситуацию вокруг голкипера сборной РФ Федотова