Джокович вышел в финал Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира Большого шлема в Уимблдоне, обыграв британца Кэмерона Норри в полуфинале.
Счет встречи составил 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу представителя Сербии.
Джокович является третьей ракеткой мира, Норри находится на 12-й строчке рейтинга.
В финале Джокович встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который занимает 40-ую строчку рейтинга. Он прошел в финал автоматически, после того как испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Джокович вышел в финал Уимблдона
- Мексика намерена придерживаться нейтралитета в конфликте между РФ и Украиной
- Премьер Эстонии Кая Каллас уходит в отставку
- ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире растет третью неделю подряд
- Зеленский заявил о намерении поставлять украинскую электроэнергию в Европу
- Массовая драка со стрельбой произошла в Москве у метро Пролетарская
- Захарова: В России определились с ответом за блокировку транзита в Калининград
- Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области
- Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей
- Путин призвал российских нефтяников быть готовыми к эмбарго
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru