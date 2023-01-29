Джокович стал победителем Australian Open в десятый раз

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз стал победителем в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). На этот раз спортсмен обошел моперника из Греции Стефаноса Циципаса.

Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Матч в Мельбурне, который длился 2 часа 56 минут, закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича.

Помимо рекордной победы серба на Australian Open, на его личном счету звания чемпиона «Ролан Гаррос», которые он получал дважды, семь кубков Уимблдон и три - Открытого чемпионата США.

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