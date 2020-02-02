Джокович победил в Australian Open

2 февраля 202018:01

Теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу в турнире Australian Open-2020.

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Финальный поединок Джокович провел с представителем Австрии Домиником Тимом.

Встреча завершилась в пяти сетах с результатом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6 в пользу Джоковича. Поединок продолжался 4 часа 3 минуты.


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ФОТО: pixabay.com
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