Последний россиянин вылетел с Australian Open в одиночном разряде

27 января 202014:57

Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин уступил представителю Германии Александру Звереву в матче четвертого круга этого турнира Большого шлема.

Рублёв не сумел организовать достойное сопротивление сопернику, встреча продолжалась всего 1 час 37 минут и завершилась в трёх сетах - 6:4, 6:4, 6:4 в пользу германского теннисиста.

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Ранее сегодня с Australian Open распрощался Даниил Медведев - первая ракетка отечественного тенниса.

Четвертый номер посева не смог одолеть Станисласа Вавринку из Швейцарии. Их упорная встреча завершилась в пяти сетах 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6, отмечает МИР24.

Таким образом, представителей России в мужском одиночном разряде в Австралии не осталось. У женщин продолжит борьбу в четвертьфинале только Анастасия Павлюченкова.

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Фото: instagram.com/andreyrublev
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