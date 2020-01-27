Последний россиянин вылетел с Australian Open в одиночном разряде

Из «заминированных» объектов в Москве эвакуировали несколько тысяч человек Столицу накроет сильнейший за всю зиму снегопад Работы по строительству 26 станций столичной подземки планируется начать в 2020 году В центрах «Мои Документы» назвали самые популярные в 2019 году услуги