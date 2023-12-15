Джефф Монсон получил уведомление о прекращении гражданства США
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил официальное уведомление о прекращении американского гражданства, сообщил спортсмен ТАСС.
Монсон рассказал, что в мае 2023 года посетил посольство США в Турции и заполнил документы на отказ от гражданства. По его словам, обычно процедура занимает около двух месяцев, но в его случае затянулась.
«Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США», - заявил боец.
В 2018 году Монсон получил гражданство России. В сентябре 2023 года он победил на выборах в Госсобрание Башкирии.
В эфире «Матч ТВ» Монсон заявил о «бездушности» США. Боец считает, что в России люди всегда готовы поддержать друг друга, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru