Двукратный олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, скорее всего, побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне.

По его словам, хотя желательно, чтобы Овечкин сделал это быстрее, реальнее ожидать рекорда лишь в следующем сезоне.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов

В последнем матче «Вашингтон» победил «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1, но Овечкин не забил, отметившись лишь голевой передачей. В предыдущем матче с «Сан-Хосе Шаркс» он забросил шайбу и увеличил свое общее количество голов в НХЛ до 887. Теперь Овечкин отстает от рекорда Гретцки на семь голов. Для того чтобы побить достижение канадца, ему нужно забить еще восемь шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», начало игры — в 2:00 мск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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