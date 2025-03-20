Двукратный олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, скорее всего, побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне.

По его словам, хотя желательно, чтобы Овечкин сделал это быстрее, реальнее ожидать рекорда лишь в следующем сезоне.