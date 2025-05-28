«Если спортсмены наказаны внутри страны, это уже хорошо. Почему они не раскрывали имена? 76 нарушителей – это уже какая-то система. К России претензию такую предъявляли, что у нас якобы много нарушителей. Немцы на фоне всех скандалов не хотели эту цифру опубликовывать. Если у нас кто-то будет уличен в допинге, сразу будет на весь мир рассказано. Тут вопрос двойных стандартов. Так делают большинство стран – не рассказывают про спортсменов, которые тестируются только внутри, на национальных соревнованиях. Всемирное антидопинговое агентство с одних требует, с других ждет до последнего. Во всех странах бывает допинг, разные случаи бывают. С нами получилось так, что все мелкие нарушения были разово опубликованы, что вызвало большой резонанс», - объяснила она.

В 2019 году Россию отстранили за сокрытие антидопинговых проб от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Флаг и гимн в легкой атлетике российским спортсменам с тех пор так и не вернули, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

