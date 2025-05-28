«Скрыли имена 76 человек»: Журова о допинговом скандале в Германии
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила НСН, что большинство стран не рассказывают про спортсменов, которые тестируются на допинг только внутри страны.
Антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей, чтобы не получить претензии о большом количестве «пойманных» спортсменов, в чем ранее была обвинена Россия, заявила НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Журналисты немецкого канала ARD выяснили, что за последние пять лет Антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей. И лишь сейчас статистика привлекла общее внимание. Нарушения были зафиксированы в 18 олимпийских видах, включая легкую атлетику и плавание. Гендиректор немецкого агентства Ларс Мортсифер объяснил, что публикация имен, замешанных в допинг-делах, грозит нарушением законов о защите персональных данных. Журова не удивилась таким «тайнам», назвав ситуацию «двойными стандартами».
«Если спортсмены наказаны внутри страны, это уже хорошо. Почему они не раскрывали имена? 76 нарушителей – это уже какая-то система. К России претензию такую предъявляли, что у нас якобы много нарушителей. Немцы на фоне всех скандалов не хотели эту цифру опубликовывать. Если у нас кто-то будет уличен в допинге, сразу будет на весь мир рассказано. Тут вопрос двойных стандартов. Так делают большинство стран – не рассказывают про спортсменов, которые тестируются только внутри, на национальных соревнованиях. Всемирное антидопинговое агентство с одних требует, с других ждет до последнего. Во всех странах бывает допинг, разные случаи бывают. С нами получилось так, что все мелкие нарушения были разово опубликованы, что вызвало большой резонанс», - объяснила она.
В 2019 году Россию отстранили за сокрытие антидопинговых проб от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Флаг и гимн в легкой атлетике российским спортсменам с тех пор так и не вернули, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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