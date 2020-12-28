Двое российских биатлонистов выиграли Рождественскую гонку в Германии

Как отмечает агентство, это был этап "гонка преследования". До этого Павлова и Елисеев также победили в масс-старте. По данным ТАСС, российские спортсмены преодолели дистанцию за 33 минуты 6,4 секунды. За ними идут немцы Франциска Пройс и Симон Шемп. Третье место также взяли спортсмены из Германии Дениз Херрман и Бенедикт Долль.

Это пятый случай победы российских биатлонистов в этом турнире, такое же количество выигрышей есть только у спортсменов из Норвегии. Матвей Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете, Евгения Павлова дважды побеждала в континентальном первенстве.

Рождественская гонка - это коммерческий турнир, который ранее проходил на домашней арене футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене. Нынешний старт был перенесен в Рупольдинг из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

