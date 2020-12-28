Двое российских биатлонистов выиграли Рождественскую гонку в Германии
Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли соревнования Рождественская гонка в городе Рупольдинг в Германии. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, это был этап "гонка преследования". До этого Павлова и Елисеев также победили в масс-старте. По данным ТАСС, российские спортсмены преодолели дистанцию за 33 минуты 6,4 секунды. За ними идут немцы Франциска Пройс и Симон Шемп. Третье место также взяли спортсмены из Германии Дениз Херрман и Бенедикт Долль.
Это пятый случай победы российских биатлонистов в этом турнире, такое же количество выигрышей есть только у спортсменов из Норвегии. Матвей Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете, Евгения Павлова дважды побеждала в континентальном первенстве.
Рождественская гонка - это коммерческий турнир, который ранее проходил на домашней арене футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене. Нынешний старт был перенесен в Рупольдинг из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
- Россия вошла в топ-5 стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.
- «Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru