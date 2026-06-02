Двенадцать футболистов РПЛ попали в итоговые списки на ЧМ-2026

Международная федерация футбола утвердила окончательные составы команд для участия в мировом первенстве. В итоговые списки вошли двенадцать легионеров, защищавших цвета клубов Российской премьер-лиги в сезоне 2025/26, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В сборной бразильцев оказались зенитовцы Дуглас Сантос и Луис Энрике. Колумбия рассчитывает на лучшего снайпера российского чемпионата Джона Кордобу.

Также на мундиаль отправятся Кевин Ленини и Жилсон Беншимол из Краснодара и Акрона, представляющие Кабо-Верде. Компанию им составят Тео Бонгонда из Спартака, Хуан Касерес из московского Динамо и Хазем Мастури из махачкалинского Динамо, которые защитят цвета ДР Конго, Парагвая и Туниса.