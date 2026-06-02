Двенадцать футболистов РПЛ попали в итоговые списки на ЧМ-2026
Международная федерация футбола утвердила окончательные составы команд для участия в мировом первенстве. В итоговые списки вошли двенадцать легионеров, защищавших цвета клубов Российской премьер-лиги в сезоне 2025/26, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
В сборной бразильцев оказались зенитовцы Дуглас Сантос и Луис Энрике. Колумбия рассчитывает на лучшего снайпера российского чемпионата Джона Кордобу.
Также на мундиаль отправятся Кевин Ленини и Жилсон Беншимол из Краснодара и Акрона, представляющие Кабо-Верде. Компанию им составят Тео Бонгонда из Спартака, Хуан Касерес из московского Динамо и Хазем Мастури из махачкалинского Динамо, которые защитят цвета ДР Конго, Парагвая и Туниса.
Североамериканские и азиатские команды также сделали ставку на российских легионеров. Мексика включила в заявку Сесара Монтеса и Луиса Чавеса, выступающих за Локомотив и столичное Динамо. Иран вызвал Мохаммада Мохеби из Ростова, а Панама доверилась Эдгардо Фаринье из Пари НН.
Мировое футбольное первенство впервые в истории пройдет с участием сорока восьми национальных команд. Матчи турнира примут стадионы США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля. Также впервые ФИФА проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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