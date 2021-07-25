Две медали выиграли россиянки в Токио в турнире рапиристок

Еще две медали выиграли наши спортсмены на Олимпиаде в Токио. В личном турнире рапиристок Инна Дериглазова стала серебряным призером, Лариса Коробейникова – бронзовым.

В финальном бою олимпийская чемпионка Лондона, серебряный призер командного турнира Игра-2016 воспитанница курской школы фехтования Инна Дергиглазова уступила американке Кифер Ли – 13:15. При этом россиянке ни разу не удалось выйти вперед по ходу финальной встречи.

Проигравшая в ½ Дериглазовой ее подруга по команде в бою за бронзу одолела итальянку Аличе Вольпи.

