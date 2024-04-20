Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает «Лента.ру».

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Отмечается, что легкоатлет прыгнул на 6,24 метра, побив предыдущий рекорд на сантиметр. Так, Дюплантис на этапе «Бриллиантовой лиги» побил собственный же рекорд.

Отмечается, что 24-летний швед является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Также на его счету две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

Ранее британский фолк-певец Фрэнк Тернер объявил о своем намерении побить мировой рекорд по числу концертов, сыгранных за 24 часа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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