Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Отмечается, что легкоатлет прыгнул на 6,24 метра, побив предыдущий рекорд на сантиметр. Так, Дюплантис на этапе «Бриллиантовой лиги» побил собственный же рекорд.

Отмечается, что 24-летний швед является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Также на его счету две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

Ранее британский фолк-певец Фрэнк Тернер объявил о своем намерении побить мировой рекорд по числу концертов, сыгранных за 24 часа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

