Дюков определен единственным кандидатом на пост президента РФС

Голосование пройдет на Внеочередной Конференции РФС 2 февраля 2025 года. Александру Дюкову 57 лет, он возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. Его переизбрали в 2021 году на следующее четырёхлетее.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе кандидатуру Дюкова поддержало единогласно общее собрание Российской премьер-лиги.

