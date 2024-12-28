Дюков определен единственным кандидатом на пост президента РФС

Александр Дюков остался единственным кандидатом на должность президента Российского футбольного союза. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Решение обнародовано по итогам заседания 28 декабря избирательной комиссии РФС. Она рассмотрела документы по выдвижению кандидатов, которые поступили от членов союза. Также зарегистрированы кандидаты для выборов в состав Исполкома РФС.

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Голосование пройдет на Внеочередной Конференции РФС 2 февраля 2025 года. Александру Дюкову 57 лет, он возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. Его переизбрали в 2021 году на следующее четырёхлетее.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе кандидатуру Дюкова поддержало единогласно общее собрание Российской премьер-лиги.

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ФОТО: Александр Дюков // Сайт РФС
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