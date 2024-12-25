Глава РФС: Сборная России в 2025 году планирует сыграть с командами из Европы

Очередные товарищеские матчи сборной России по футболу планируется провести в первой половине 2025 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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По его словам, на данный момент рассматриваются игры «и в марте, и в июне».

«Речь идёт в том числе о европейских сборных», - подчеркнул он.

Ранее Дюков заявил, что 30% стран выступают против возвращения российских футбольных команд на международную арену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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