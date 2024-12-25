Глава РФС: Сборная России в 2025 году планирует сыграть с командами из Европы

По его словам, на данный момент рассматриваются игры «и в марте, и в июне».

«Речь идёт в том числе о европейских сборных», - подчеркнул он.

Ранее Дюков заявил, что 30% стран выступают против возвращения российских футбольных команд на международную арену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».