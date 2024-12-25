Глава РФС: Сборная России в 2025 году планирует сыграть с командами из Европы
25 декабря 202417:09
Очередные товарищеские матчи сборной России по футболу планируется провести в первой половине 2025 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
По его словам, на данный момент рассматриваются игры «и в марте, и в июне».
«Речь идёт в том числе о европейских сборных», - подчеркнул он.
Ранее Дюков заявил, что 30% стран выступают против возвращения российских футбольных команд на международную арену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru