«Другой клуб просто распотрошили бы». Футбольный эксперт о покупке ЦСКА ВЭБом

Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» приобрела 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА. Сделка была осуществлена в ходе конвертации долга клуба перед корпорацией, и теперь долговые обязательства ЦСКА перед ВЭБом погашены.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН рассказал подробнее о причинах этого приобретения и о том, что ждёт ЦСКА после него.

«Эта покупка была анонсирована заранее, сейчас состоялась финализация этой сделки. ЦСКА построил новый стадион на песчаной улице и «ВЭБ.РФ» организовала клубу кредит, а построенное сооружение взяла под залог. А этот стадион – самый главный актив клуба. Затем им пришлось забирать залог и это событие обернули в такую красивую обёртку, что «ВЭБ.РФ» купил ЦСКА. Что они дальше будут с этим клубом делать не очень понятно, если они будут им ещё сами и управлять. Вроде как они решили, что Евгений Гинер остаётся в качестве управляющего. Но все эти решения принимались до коронавируса и экономических потрясений, поэтому как они сейчас будут коммерциализировать футбол с бизнесом, я не очень себе представляю», - сообщил эксперт.

Также он ответил на вопрос о том, как народ воспримет покупку Госкорпорацией престижного футбольного клуба во время пандемии коронавируса и, связанного с ней, экономического кризиса, а также заявил, что будь на месте ЦСКА другой клуб, его бы «распотрошили».

«Народ при этом отдельно живёт от этой ситуации, и складывается ощущение, что «ВЭБ.РФ» и народ это разные, параллельные миры. Его председатель – Шувалов, вообще на частном самолёте выгуливает своих собачек в Швейцарию и никакой коронавирус ему не страшен. В целом, объективно, другой возможности что-то получить от ЦСКА у «ВЭБ.РФ» не было и, с экономической точки зрения, это не какие-то инвестиции и не пир во время чумы, а решение, принятое от нужды. Госкорпорация просто не стала забирать у клуба стадион, а сделала вот так вот красиво, потому что ЦСКА - это армия и они имеют своих покровителей. А был бы другой клуб, его бы просто распотрошили и забрали всё, что хоть что-то стоит, но там и «ВЭБ.РФ» не участвовала бы», - добавил Робер Воскеричян.