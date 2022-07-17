Дрозд оценил шансы Гаджи «Автомата» отправить Родригеса в нокаут
Российский боксер Григорий Дрозд дал прогноз исхода поединка между бойцом ММА Гаджи Наврузова по прозвищу «Автомат» и бразильского бойца Фернандо Родригеса. Дрозд считает, что публику ждет зрелищный бокс, пишут «Известия» воскресенье, 17 июля.
«Хотя Гаджи начинал с тайского бокса. Он чемпион по тайскому боксу, победитель Кубка мира. У него очень хорошая ударная техника, поэтому если у Родригеса дело до партера не дойдет, то в стойке он, скорее всего, проиграет», — считает российский эксперт.
Также Дрозд отметил, что проблема Гаджи Наврузова – плохая выносливость. При этом бой обещает быть зрелищным, по мнению Дрозда.
«Гаджи Автомат — он парень веселый, бьет размашисто, но очень увесисто, поэтому бои с ним — это всегда зрелищно, непредсказуемо», — утверждает боксер.
Наврузов и Родригес проведут поединок 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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