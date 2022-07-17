Дрозд оценил шансы Гаджи «Автомата» отправить Родригеса в нокаут

«Хотя Гаджи начинал с тайского бокса. Он чемпион по тайскому боксу, победитель Кубка мира. У него очень хорошая ударная техника, поэтому если у Родригеса дело до партера не дойдет, то в стойке он, скорее всего, проиграет», — считает российский эксперт.

Также Дрозд отметил, что проблема Гаджи Наврузова – плохая выносливость. При этом бой обещает быть зрелищным, по мнению Дрозда.

«Гаджи Автомат — он парень веселый, бьет размашисто, но очень увесисто, поэтому бои с ним — это всегда зрелищно, непредсказуемо», — утверждает боксер.

Наврузов и Родригес проведут поединок 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

